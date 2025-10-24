Руководителя потребкооператива в Красноярске подозревают в хищении 30 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 24 октября. /ТАСС/. Директор кредитного потребительского кооператива в Красноярске подозревается в хищении у 19 пайщиков 30 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

"Директор потребительского кооператива в Красноярске подозревается в хищении 30 млн рублей у 19 пайщиков. В Красноярском крае следственной частью следственного управления МУ МВД России "Красноярское" расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении председателя одного из кредитных потребительских кооперативов краевой столицы, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре Красноярского края ТАСС сообщили, что речь идет о потребительском кооперативе "Ваши деньги".

Предварительно установлено, что руководитель кооператива предлагал красноярцам вкладывать деньги под 25% годовых. "До начала октября этого года фирма выплачивала пайщикам дивиденды, но затем прекратила выполнять свои обязательства", - пояснили в полиции. В офисе кооператива прошел обыск, изъяты документация и компьютерная техника.