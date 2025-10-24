В Кировоградской области на Украине повредили критическую инфраструктуру
05:00
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Критическая инфраструктура повреждена в ночь на пятницу в Кировоградской области в центральной части Украины, 19 населенных пунктов обесточены. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Андрей Райкович.
По его словам, поврежденная инфраструктура находится на территории Новоукраинского района.
Ночью на территории области объявлялась воздушная тревога.