В Кировоградской области на Украине повредили критическую инфраструктуру

Обесточены 19 населенных пунктов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Критическая инфраструктура повреждена в ночь на пятницу в Кировоградской области в центральной части Украины, 19 населенных пунктов обесточены. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Андрей Райкович.

По его словам, поврежденная инфраструктура находится на территории Новоукраинского района.

Ночью на территории области объявлялась воздушная тревога.