В Югре главу села уволили за контракт с родственником на уборку снега

Заключенные договоры признали недействительными, а средства возвратили в бюджет муниципального образования

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 октября. /ТАСС/. Полномочия главы сельского поселения Кышик в Ханты-Мансийском автономном округе досрочно прекращены по требованию прокуратуры из-за конфликта интересов после привлечения к уборке снега родственника. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Югры.

Как установила прокуратура в ходе проверки, глава сельского поселения Кышик Ханты-Мансийского района Югры в отсутствие конкурентных процедур заключил со своим родственником договоры на выполнение работ по уборке снега и вырубке древесно-кустарниковой растительности вдоль сельских дорог на общую сумму свыше 850 тыс. рублей.

"При этом он не принял мер к предотвращению и урегулированию конфликта интересов, соответствующее уведомление о возникновении личной заинтересованности в уполномоченный орган не направил. За допущенное нарушение <…> досрочно прекращены полномочия главы сельского поселения", - сказано в сообщении.

Кроме того, по иску прокуратуры заключенные договоры признаны недействительными, а средства возвращены в бюджет муниципального образования.