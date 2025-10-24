В Стамбуле возбудили дело о шпионаже против Имамоглу

Утром 24 октября в офисе Tele 1 начались обыски

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 24 октября. /ТАСС/. Генпрокуратура Стамбула начала расследование в отношении бывшего мэра мегаполиса Экрема Имамоглу и еще нескольких лиц в рамках разбирательства о шпионаже. Как сообщает телеканал Habertürk, также по делу проходят бывший руководитель предвыборной кампании Имамоглу Неджати Озкан и главред телеканала Tele 1 Мердан Янардаг.

Читайте также

Что известно о мэре Стамбула Экреме Имамоглу

Утром 24 октября в офисе Tele 1 начались обыски, Янардаг задержан. Обыски и изъятие улик прошли также и у него дома. Следствие на основании полученных ранее материалов считает, что бывший мэр Стамбула, Озкан и Янардаг виновны в шпионаже в пользу других стран и создании преступной организации с целью обогащения.

В полученных следователями материалах, как отмечает телеканал A haber, были обнаружены секретная информация военного характера, фотографии заграничных паспортов.

Имамоглу, находящийся в тюрьме по делу о коррупции, будет допрошен в рамках нового расследования.