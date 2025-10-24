В Белгородской области 21 мирный житель пострадал при атаках ВСУ за сутки

В числе пострадавших трое детей

БЕЛГОРОД, 24 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины несколько раз за сутки атаковали территорию Белгородской области, ранен 21 мирный житель, в том числе трое детей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"21 мирный житель был ранен в результате атак со стороны ВСУ, в том числе трое детей. Две девушки, которые были ранены во время атаки беспилотника на остановку в городе Белгороде, находятся в тяжелом состоянии. Врачи делают все, чтобы спасти их жизни", - написал глава региона в Telegram-канале, добавив, что при необходимости пострадавших переведут на лечение в Москву.

Губернатор отметил, что в Белгородской области есть все необходимые силы для оказания медицинской помощи пострадавшим.