В двух регионах Украины поезда ходят с задержкой из-за повреждения инфраструктуры

В Сумской области на некоторых маршрутах используют автобусы

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Движение поездов затруднено в Кировоградской, Сумской и Харьковской областях Украины на фоне повреждения железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в компании "Укржелдорога" ("Укрзализныця").

Там уточнили, что задержки на некоторых направлениях составляют более двух часов. Речь в частности идет о поездах в сторону Запорожья и Одессы в Кировоградской области, в сторону Краматорска - в Харьковской области.

В Сумской области на некоторых маршрутах используют автобусы.

Ночью в ряде регионов Украины, в том числе в Кировоградской области, объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о повреждении инфраструктуры в регионе.