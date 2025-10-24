На Кубани восемь дач повреждены из-за атаки БПЛА
05:39
КРАСНОДАР, 24 октября. /ТАСС/. Обломки БПЛА упали на территорию дачного массива в Абинском районе Краснодарского края, повреждено восемь строений, сообщили в оперштабе региона. Никто из людей не пострадал.
"Обломки упали на территории СНТ "Ягодка" в Абинске. Повреждения получили восемь дачных домов, в двух из них пробиты крыши, еще в шести строениях повреждены стекла. Также незначительные повреждения получили ворота и заборы", - говорится в сообщении.
Как уточнили в оперштабе, в настоящее время на месте работают специалисты. Никто из людей в результате падения обломков БПЛА не пострадал.