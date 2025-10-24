ООН: в Нигере от наводнений пострадали более 500 тыс. человек

Управление организации по координации гуманитарных вопросов и его партнеры оказывают поддержку правительству республики

Редакция сайта ТАСС

ООН, 24 октября. /ТАСС/. Более 120 человек погибли от наводнений в Нигере в этом году, а общее число пострадавших составило около 550 тыс. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

В УКГВ назвали нынешние наводнения смертоносными, отметив, что по официальным данным, "погибли более 120 человек, разрушены почти 55 тыс. домов и более 10 тыс. акров сельскохозяйственных угодий оказались под водой". Наводнения "в этом году затронули около 550 тыс. человек, причем сильнее всего пострадали регионы Досо, Тиллабери и Маради".

ООН и ее гуманитарные партнеры оказывают поддержку правительству Нигера в его усилиях по предоставлению помощи пострадавшим, однако "ресурсы остаются крайне ограниченными". В УКГВ напомнили, что план реагирования на наводнения в Нигере "в этом году профинансирован менее чем на одну пятую: получено $111 млн из необходимых $603 млн".