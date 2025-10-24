В Кемерове задержали обвиняемого в хищении бюджетных средств

Предприниматель незаконно получил свыше 4 млн рублей дохода

УЛАН-УДЭ, 24 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Кемерове гендиректора компании, которая занималась капремонтом автодороги на севере Бурятии по контракту на 28 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Бурятия выявлен факт хищения бюджетных денежных средств при реализации государственной программы "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства". Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в городе Кемерове, куда он уехал после совершения противоправного деяния. В результате неправомерных действий предпринимателя, размер незаконно полученного дохода составил свыше 4 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Общая сумма контракта составила более 28 млн рублей. Согласно проектно-сметной документации, щебеночно-песчано-гравийная смесь для ремонта дороги в селе Романовка должна была доставляться грузовыми самосвалами на расстоянии 172 км. Однако фактически перевозка гравийной и песчаной смеси осуществлялась с несанкционированного карьера на расстоянии 9 км от населенного пункта.

"Предварительно установлено, что в июне 2020 года 65-летний гендиректор подрядной организации во исполнение заключенного контракта по капремонту автодороги по улицам села Романовка общей протяженностью 810 метров, не имея соответствующей лицензии на право осуществлять добычу общераспространенных полезных ископаемых, давал указания подчиненным работникам добывать гравийно-песчаную смесь", - пояснили в полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. "Согласно законодательству, санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Расследование продолжается", - добавили в МВД по Бурятии.