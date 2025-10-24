В Польше военный дрон упал на дом и автомобили

Военная жандармерия начала расследование инцидента

Редакция сайта ТАСС

© Omar Marques/ Getty Images, архив

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. В результате падения военного дрона в Иновроцлаве (Куявско-Поморское воеводство) повреждены жилой дом и два автомобиля. Об инциденте в специальном коммюнике сообщил военный концерн PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa), которому принадлежал БПЛА.

"Сообщаем, что в Иновроцлаве произошел инцидент с участием беспилотного воздушного судна военного авиазавода №2. При инциденте никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Бывший замминистра обороны Польши и депутат Сейма от правой партии "Право и справедливость" Бартош Ковнацкий отметил, что за последнее время это "уже второй инцидент с нарушениями [дронов за пределами] зоны полетов".

