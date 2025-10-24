СК завел дело о теракте после атаки БПЛА на Красногорск

Также дело возбудили по факту ударов дронами по Белгородской области

Редакция сайта ТАСС

© СК России/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте в связи с попаданием украинского БПЛА в жилой дом в Красногорске. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Читайте также

Пострадавшие в Красногорске и 111 БПЛА. Последствия ночной атаки на российские регионы

"Главным следственным управлением СК по факту атак украинских боевиков на Белгородскую и Московскую области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала она.

24 октября в Красногорске Московской области произошло попадание БПЛА в жилой дом, пострадали пять человек, в том числе ребенок. 23 октября украинские вооруженные формирования нанесли удары дронами по Белгороду и иным населенным пунктам региона. Пострадали свыше 20 мирных жителей, среди них есть несовершеннолетние.

"Следователи и криминалисты СК на месте фиксируют обстоятельства преступлений, допрашиваются очевидцы, назначаются необходимые экспертизы. В ходе расследования будут установлены все детали преступных действий вооруженных формирований Украины, а также конкретные лица, причастные к атаке на гражданские объекты на российской территории", - сообщила Петренко.