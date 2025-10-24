В Москве аферисты из частной клиники обманули сотни пенсионеров на миллионы рублей

Им ставили диагнозы и грозили инвалидностью, настаивая на срочном лечении, заставляли граждан немедленно заключить договор и оплатить трехгодичный курс лечения

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Аферисты из частной клиники в Москве обманули сотни пенсионеров, которые ходили туда на диагностику суставов, ущерб составил десятки миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Бесплатная диагностика суставов оборачивалась для столичных пенсионеров кошмаром. В частной клинике им ставили ужасающие диагнозы и грозили инвалидностью. Настаивая на срочном лечении, заставляли граждан немедленно заключить договор и оплатить трехгодичный курс лечения", - написала она в своем Telegram-канале.

По словам Волк, пациенты платили сотни тысяч рублей, при этом многие брали кредиты в обмен на обещание получить компенсацию за счет бюджетных средств по государственным программам, но все лечение сводилось к нескольким процедурам. "По имеющимся данным, в результате реализации криминальной схемы пострадали несколько сотен пенсионеров, а ущерб составил десятки миллионов рублей", - рассказала представитель ведомства.

Подозреваемые в мошенничестве руководители и сотрудница медицинской организации задержаны. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Предполагаемый организатор группы арестован. "Ведется работа по установлению всех потерпевших в результате противоправной деятельности", - подытожила Волк.