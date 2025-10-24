В Красногорске альпинисты приступили к укреплению стены дома после атаки БПЛА

На месте работают оперативные службы, дом оцеплен

Редакция сайта ТАСС

© Екатерина Лука/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Альпинисты поднялись на верхние этажи дома, поврежденного в результате атаки БПЛА, в Красногорске для укрепления несущих конструкций, передает корреспондент ТАСС.

Читайте также

Пострадавшие в Красногорске и 111 БПЛА. Последствия ночной атаки на российские регионы

Спасательные и аварийные работы осложняются из-за непогоды, над рухнувшей частью стены с внешней стороны дома установили деревянный козырек, чтобы в квартиру не попадал дождь. Специалисты натянули тросы и страховочную систему и приступили к укреплению несущих стен и межэтажных перекрытий лестничных маршей, чтобы не допустить дальнейшего обрушения. На первом этаже продолжается уборка мелких осколков, обшивки и рухнувших частей здания, которые в результате взрыва разлетелись на расстояние около 100 м.

На месте работают оперативные службы, дом оцеплен, журналисты и прохожие находятся на улице и наблюдают за работой сотрудников оперативных служб.

Около 04:00 БПЛА атаковал жилой дом по адресу: улица Космонавтов, д. 1. Пожара не последовало. В результате взрыва пострадали пять человек, в том числе ребенок, они госпитализированы.