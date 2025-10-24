В Белгородской области при обстреле ВСУ получил ранение мирный житель

Мужчине оказывают медицинскую помощь

БЕЛГОРОД, 24 октября. /ТАСС/. Село Графовка Белгородской области попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, в результате которого ранен мужчина. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"Село Графовка Шебекинского округа подверглось обстрелу. Ранен мужчина. Пострадавший с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, живота и ног госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода. В селе повреждено административное здание на территории предприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поселок Октябрьский Белгородского района трижды был атакован беспилотниками: повреждены служебный автобус, легковой автомобиль и коммерческий объект. В хуторе Угрим FPV-дрон сдетонировал на территории частного домовладения - выбиты окна, посечены фасад и надворная постройка.

В Волоконовском районе в селе Борисовка в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА разрушены два частных дома и повреждены кровля соседнего дома и надворные постройки. В селе Волчья Александровка от удара FPV-дрона в двух частных домах выбиты окна, повреждены забор и легковой автомобиль. В поселке Малиново вследствие атаки дрона поврежден легковой автомобиль.