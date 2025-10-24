На Украине умер мобилизованный, впавший в кому после ночи в военкомате

Полиция Киева заявила, что мужчина "упал на пол и травмировался"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Принудительно мобилизованный мужчина в Киеве после одной ночи в военкомате впал в кому из-за закрытой черепно-мозговой травмы и вскоре умер в больнице. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По данным издания, родителям мобилизованного сообщили, что мужчина упал, и предположили, что он мог впасть в кому якобы из-за эпилепсии. Позже полиция Киева в своем Telegram-канале подтвердила эту версию и заявила, что 43-летний киевлянин "упал на пол и травмировался". Полиция возбудила уголовное дело по факту смерти мужчины, идет расследование.

Как сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), глава МВД Украины Игорь Клименко уже заявил, что берет эту ситуацию под личный контроль. "Министр Клименко возьмет под личный контроль ситуацию с гибелью киевлянина в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - прим. ТАСС). Только что он это заявил в Раде, отвечая на мой вопрос", - написал депутат в Telegram-канале.

Официальных комментариев по этому случаю в военкомате еще не давали.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам, хватают мужчин и заталкивают в свои микроавтобусы. Сотрудники военкоматов при задержании военнообязанных нередко применяют силу и нарушают закон. Подобные инциденты неоднократно приводили к гибели людей.