В Алабаме соучастника убийства казнили с использованием азота

Осужденный до последнего не признавал свою вину

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Ted Shaffrey

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Житель штата Алабама, осужденный за соучастие в убийстве в 1993 году, был казнен 23 октября с использованием азота, что стало восьмым случаем применения этого метода в США. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Отмечается, что осужденный до последнего не признавал свою вину. Он также пытался добиться встречи с губернатором Алабамы, однако ему было отказано в этой просьбе.

Первый смертный приговор был приведен в исполнение в 2024 году в Алабаме. Власти штата разрешили применять этот метод только в 2018 году из-за нехватки препаратов, используемых для смертельных инъекций.

США - единственная из развитых стран, где применяется смертная казнь. За последние десятилетия количество смертных казней в Соединенных Штатах резко сократилось на фоне судебных споров, нехватки препаратов для смертельной инъекции и снижения общественной поддержки данного вида наказания. Большинство штатов либо отменили, либо приостановили применение смертной казни. После вступления в должность президента США в январе Дональд Трамп подписал указ о возобновлении на федеральном уровне смертной казни и предписал обеспечить все штаты достаточным количеством препаратов для смертельных инъекций.