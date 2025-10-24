В Калининградской области часть медучреждений осталась без интернета

Причиной стала хакерская атака

КАЛИНИНГРАД, 24 октября. /ТАСС/. Часть медицинских организаций Калининградской области подверглись хакерской атаке и из-за этого лишились доступа в интернет. Об этом сообщили в Минздраве по региону.

"В настоящее время идет хакерская атака на операторов сотовой связи, из-за чего в некоторых медицинских учреждениях региона временно не работают каналы связи для доступа в сеть интернет, а также в медицинскую информационную систему", - говорится в сообщении.

Медицинские организации продолжают работу в штатном режиме, ситуация находится под контролем, добавили в областном Минздраве.