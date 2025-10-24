Генпрокуратура подала иск против экс-владельца "Южуралзолота"

Силовики полагают, что имущество на сумму 1,4 млрд рублей было получено коррупционным путем

Константин Струков © Донат Сорокин/ ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 24 октября. /ТАСС/. Представитель Генпрокуратуры обратился с иском в Пластский городской суд Челябинской области о взыскании имущества и денег с бывшего владельца "Южуралзолота" Константина Струкова и его дочерей. Информацию об этом подтвердили ТАСС в суде.

"Действительно, такой иск в суд поступил", - сообщили в суде, но какие-либо подробности иска рассказать не смогли.

В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что Генпрокуратура в своем заявлении просит обратить в доход государства имущество ответчиков общей стоимостью 1,4 млрд рублей, а также 3,5 млрд рублей денежных средств. Силовики полагают, что они были получены коррупционным путем.

15 октября Пластский городской суд Челябинской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о взыскании с бывшего владельца "Южуралзолота" и нескольких других ответчиков 3,9 млрд рублей в счет ранее причиненного природе ущерба. Как сообщал ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, в исковом заявлении говорится, что ответчик извлекал прибыль за счет уклонения от погашения суммы ущерба, причиненного нарушением природоохранного и градостроительного законодательства, путем сбережения не возмещенного природе ущерба. Ранее сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области проводили в компании обыски, осуществляли оперативное сопровождение.

11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций "Южуралзолота", принадлежащих Константину Струкову. В иске отмечалось, что Струков, являясь с 2000 года депутатом заксобрания региона, а с 2017 года - заместителем председателя заксобрания, в нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью через процедуру банкротства завладел имуществом ранее возглавляемой им компании "Южуралзолото", создав ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК"). В иске замгенпрокурора РФ требовал обратить в собственность государства 100% долей в ООО "Управляющая компания "ЮГК" и акции ПАО "ЮГК", принадлежащие Струкову и его дочери.