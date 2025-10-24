ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Пострадавшие при атаке БПЛА на Красногорск получат по 300 тыс. рублей

Собственникам поврежденных квартир выплатят по 100 тыс. рублей
09:59
обновлено 10:08
© Максим Григорьев/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Каждый пострадавший в результате атаки БПЛА в Красногорске, зарегистрированный на территории Московской области, получит по 300 тыс. рублей выплат. Кроме того, собственникам поврежденных квартир выплатят по 100 тыс. рублей, сообщается в Telegram-канале местной администрации.

"Собственникам пострадавших квартир - по 100 тысяч рублей. Каждому пострадавшему, зарегистрированному на территории Московской области - по 300 тысяч рублей", - говорится в публикации.

Отмечается, что администрация обеспечила пострадавших всем необходимым на первое время: одеждой, посудой и предметами гигиены. 

