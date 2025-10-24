В Дагестане завели дело о халатности чиновников

Причиной стало затянувшееся на 10 лет строительство детского сада в селе Хоредж

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 24 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности чиновников администрации Хивского района Дагестана. Причиной стало затянувшееся на 10 лет строительство детского сада в селе Хоредж, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

"Сулейман-Стальским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц муниципального образования "Хивский район" по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, управление образования Хивского района и подрядная организация в 2015 году заключили контракт на строительство детского сада на 100 мест в селе Хоредж. Подрядчик не завершил работы в установленные сроки.

"В результате ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей администрацией муниципального образования не были приняты действенные меры, направленные на завершение строительства и выделение необходимого финансирования", - говорится в сообщении.

На проблему десятилетнего долгостроя ранее обратил внимание глава Дагестана Сергей Меликов после обращений жителей села. Он поручил первому вице-премьеру Руслану Алиеву взять завершение строительства под личный контроль, чтобы детский сад был сдан в эксплуатацию в 2026 году. По словам главы региона, готовность здания оценивается в 60%. В ближайшее время будет проведена экспертная оценка состояния объекта для определения объема и стоимости предстоящих работ.