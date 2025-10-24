РБК-Украина: под Житомиром при взрыве гранаты в поезде погибли пять человек

По данным местных СМИ, инцидент произошел, когда находящегося в розыске мужчину пытались задержать

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Мужчина в городе Овруч Житомирской области Украины взорвал гранату в поезде, известно о пяти погибших и двух раненых. Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.

По их данным, мужчина может находиться в розыске. Местные СМИ отмечают, что он взорвал гранату, когда его пыталась задержать полиция.

Правоохранительные органы официальных комментариев пока не давали.

Власти Украины в феврале 2022 года начали раздавать оружие всем желающим. Владимир Зеленский 4 марта того же года подписал закон, позволяющий гражданским лицам из числа украинских и иностранных граждан применять огнестрельное оружие в ходе "национального сопротивления". 15 марта 2022 года в МВД сообщали, что населению выдали "десятки тысяч автоматов". При этом украинские СМИ писали, что в городах страны действовали банды вооруженных грабителей. Власти в некоторых регионах в начале этого года призвали жителей сдать оружие, но в отведенный срок сделано это не было.