Свердловский экс-министр энергетики заключил досудебное соглашение

Николая Смирнова обвиняют в получении взятки

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, обвиняемый в получении взятки почти в 1 млн рублей, подписал досудебное соглашение. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Смирнова арестовали 24 января по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

"Да", - ответила собеседница агентства на вопрос о том, заключал ли Смирнов досудебное соглашение.

С весны 2024 года правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел о преступлениях в сфере ЖКХ Свердловской области. В мае 2024 года по делу о получении взятки в особо крупном размере задержали замминистра энергетики и ЖКХ региона Андрея Кислицына, курирующего вопросы реализации госпрограммы развития ЖКХ и повышения энергетической эффективности региона. По делу также был задержан бывший депутат законодательного собрания области Павел Мякишев.

Кроме того, ранее Генпрокуратура подавала иск с требованием обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". У ГП РФ 80 требований изъятий у различных владельцев долей и акций ряда компаний. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов, а также бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. 10 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга полностью удовлетворил иск.