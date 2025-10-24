ФТС в 2025 году пресекла контрабанду 34 тонн наркотических и психотропных веществ

Глава ведомства Валерий Пикалев отметил, что значительные показатели были достигнуты совместными усилиями с другими правоохранительными органами

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в текущем году пресекла контрабанду 34 тонн наркотических и психотропных веществ. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Пикалев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Совместными нашими усилиями с другими правоохранительными органами достигнуты значительные показатели по линии противодействия контрабанде наркосодержащих веществ. В этом году выявленный объем уже превысил 34 тонны, в их числе наркотические вещества как естественного происхождения, так и синтетические, компоненты для их изготовления, а также сильнодействующие и психотропные вещества", - сказал глава ФТС.

Кроме того, глава ведомства отметил, что количество уголовных дел, отнесенных к исключительной компетенции таможенных органов выросло на 20%. "Это дела о контрабанде стратегически важных товаров, культурных ценностей, ценных объектов флоры и фауны и многие другие", - уточнил Пикалев.