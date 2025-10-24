Боец Комар: в Дроновке ДНР ВСУ ударили по жилому дому

В здании находились мирные жители

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-центр группировки войск "Южная"/ ТАСС

ЛУГАНСК, 24 октября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли удар по жилому дому в населенном пункте Дроновка Донецкой Народной Республики, где укрывались мирные жители, в том числе пожилая семейная пара. Об этом ТАСС сообщил военнослужащий 7-й бригады Южной группировки войск с позывным Комар.

"В ходе освобождения Дроновки российскими войсками операторами БПЛА был выявлен дом на северной окраине поселка, в котором укрывались от боевых действий оставшиеся в населенном пункте местные жители. Ранее российские военнослужащие обнаружили, что по этому дому ВСУ нанесли удар. Свидетельств того, что семейная пара смогла выбраться из горящего строения, не обнаружено", - сказал он.

По информации военнослужащего, на следующий день на развалинах дома был замечен молодой человек, предположительно, родственник пропавших стариков, который пытался потушить остатки пожара и попасть в дом. Позднее украинские военнослужащие применили в том районе удар с использованием FPV-дронов, в результате которого молодой человек погиб.

"Данный инцидент свидетельствует о том, что киевский режим не воспринимает жителей Донбасса как своих соотечественников и продолжает целенаправленные удары по гражданскому населению", - подчеркнул Комар.