В Омске пенсионерка передала мошенникам 74 млн рублей

Заведено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 24 октября. /ТАСС/. Пожилая жительница Омска, которую мошенники "обвинили" в финансировании украинской армии и измене Родине, передала им более 74 млн рублей, в том числе в слитках золота, золотых монетах и валюте. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Омской области.

"Испуганная женщина перевела на неизвестные счета свои накопления - 4,5 млн рублей. После этого она подготовила и сложила в пакет 7 слитков из золота, 50 золотых монет и почти 10 тысяч евро. Все это имущество общей стоимостью свыше 70 млн рублей она передала курьеру", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что женщине позвонил якобы сотрудник ФСБ. Он сообщил ей, что пенсионерка находится в списках лиц, подлежащих уголовной ответственности за финансирование украинской армии, и подозревается в измене Родине. "Для убедительности аферист позвонил потерпевшей по видеосвязи и предстал перед ней в форме, продемонстрировав служебное удостоверение и рабочий кабинет с государственными символами. Злоумышленник потребовал от пенсионерки "задекларировать" все деньги и золотые украшения", - отметили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело.