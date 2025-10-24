В Петербурге арестовали главу жилищного агентства по делу о крупных хищениях

Сторона защиты просила избрать фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Суд заключил под стражу директора казенного жилищного агентства Невского района Санкт-Петербурга по обвинению в хищении более 8,5 млн рублей на госконтрактах об охране зданий и фиктивном трудоустройстве не менее 20 дворников. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Соколова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, три эпизода). Срок меры - 21 декабря", - говорится в сообщении. Сторона защиты просила избрать фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста.

О задержании восьми подозреваемых по уголовному делу ТАСС сообщал в среду. Следствие полагает, что с января 2023 года по август 2025-го Соколов, а также депутат муниципального образования Оккервиль Денис Маткаш и другие неустановленные лица умышленно похитили 3,5 млн рублей из бюджета, которые жилагентство перечислило по госконтрактам частной компании "Невский форт" (бенефициаром которой был Маткаш) якобы за услуги по круглосуточной охране зданий на проспекте Обуховской Обороны и набережной реки Оккервиль. Фактически объекты никто не охранял.

Кроме того, установлено, что с января по март 2023 года Соколов, а также трое начальников участков жилагентства и иные лица совершили хищение еще 5,1 млн рублей, выделенных на заработную плату фиктивно трудоустроенным дворникам.