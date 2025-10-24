В Крыму задержали мужчину за призывы применять насилие к русским

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Жителя города Судака в Республике Крым задержали за публичные оскорбления русских людей и призывы в интернете применять к ним насилие, сообщили в УФСБ по региону и городу Севастополю.

"Пресечена противоправная деятельность жителя города Судака 1964 г. р., который обвиняется в осуществлении публичных призывов к экстремистской деятельности. Установлено, что мужчина в социальной сети Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской - прим. ТАСС) размещал материалы русофобского содержания. В публикации он оскорбительно отзывался в отношении русского населения. Согласно проведенной экспертизе, текстовые записи фигуранта содержат лингвистические признаки побуждения в форме призыва к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности (русские)", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.