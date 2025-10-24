Москвича Михаила Кондакова арестовали по обвинению в госизмене и терроризме

Его защита обжаловала арест

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы санкционировал арест столичного жителя Михаила Кондакова (внесен в РФ в перечень террористов), который обвиняется в государственной измене и организации террористического сообщества. Как следует из судебной картотеки, с которой ознакомился ТАСС, защита москвича уже обжаловала его арест.

"Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кондакова М. С. по ст. 275 УК РФ (госизмена) и ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организаций). Решение обжаловано", - следует из судебной картотеки.

Так как аналогичные материалы рассматриваются в закрытом от СМИ и публики режиме, включая вопросы, связанные с мерой пресечения, детали уголовного дела в суде комментировать не стали. По статье о государственной измене 37-летнему москвичу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.