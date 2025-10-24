В Москве таксиста арестовали за сексуальное насилие против пассажирки

Обвиняемого проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Водитель такси арестован в Москве за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении девушки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Расследуется уголовное дело в отношении уроженца Брянской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера). <…> Фигурант задержан. Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 19 октября фигурант у одного из баров на Большой Переяславской улице обратил внимание на 21-летнюю девушку, которая вышла из заведения в состоянии алкогольного опьянения, и предложил ее подвезти. Потерпевшая согласилась и села в машину к злоумышленнику. По дороге девушка заснула, а водитель совершил против нее насильственные действия. После случившегося жертва незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

В рамках расследования уголовного дела обвиняемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.