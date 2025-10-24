В Петербурге арестовали женщину по обвинению в попытке теракта у здания полиции

Диана Чистякова признала свою вину

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу 29-летнюю местную жительницу, которая 22 октября вечером бросила две бутылки с зажигательной смесью за ворота полицейского здания на Загребском бульваре. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Фрунзенский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дианы Чистяковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Срок меры - 22 декабря", - говорится в сообщении.

О задержании фигурантки сообщалось накануне. Около восьми часов вечера 22 октября Чистякова пыталась устроить поджог у здания полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых регионального ГУ МВД. Женщина бросила на территорию подразделения не менее трех стеклянных бутылок с зажигательной смесью, из которых загорелась только одна, упав на асфальт рядом с припаркованными служебными автомобилями. Полицейские задержали злоумышленницу на месте происшествия.

Как уточнили в пресс-службе судов, свою вину Чистякова признала в полном объеме, но возражала против заключения в СИЗО. Сторона защиты просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокат указал, что Чистякову ввели в заблуждение мошенники, а сама она нуждается в приеме препаратов и проведении судебно-психиатрической экспертизы.