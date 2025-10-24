Под Новосибирском в ДТП погибли два человека

Еще один пострадал

НОВОСИБИРСК, 24 октября. /ТАСС/. При столкновении грузовика с легковым автомобилем в Новосибирском районе два человека погибли. Еще один человек получил травмы, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 5-м км автодороги Марусино - Криводановка. Столкнулись встречные Mitsubishi Lancer под управлением женщины 1978 года рождения и грузовик Isuzu Forward под управлением мужчины 1997 года рождения.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля и ее пассажирка, женщина на вид 70 лет, погибли. Различные травмы получил пассажир Mitsubishi - мужчина 1970 года рождения", - говорится в сообщении. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.