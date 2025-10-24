В Кисловодске арестовали избившего плеткой двух пенсионеров

Фигуранта обвиняют по делу о хулиганстве

ПЯТИГОРСК, 24 октября./ТАСС/. Кисловодский городской суд заключил под стражу местного жителя, напавшего с плеткой на пожилую пару возле городского озера Кисловодска. Об этом сообщили в Telegram-канале судов Ставропольского края.

"Кисловодским городским судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гр. Э. - жителя г. Кисловодска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). По версии следствия, гр. Э., находясь в общественном месте, в районе набережной Центрального городского озера Кисловодска, в присутствии многочисленных посторонних граждан, находившихся на указанном участке местности, грубо нарушая общественный порядок, используя незначительный повод для выяснения отношений с гр. В. и гр-кой В., касаемо того, что гр. Э. осуществляет прогулку верхом на лошади по пешеходной дорожке, выражая явное неуважение к обществу, держа в правой руке плетку, умышленно нанес ею не менее одного удара в область головы потерпевших гр. В. и гр-ки В., причинив последним телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Ранее глава Кисловодска Евгений Моисеев сообщил, что всадники в масках напали на двух пенсионеров в Кисловодске, сделавших им замечание, и избили их плеткой. Пресс-служба следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю сообщила, что следователи организовали проверку по факту противоправных действий на городском озере в Кисловодске по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство).