В Петербурге после обвала возле жилого дома стабилизировали просадку грунта

Продолжается монтаж обводной линии коллектора в две нитки

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Просадка грунта возле жилого дома, где произошел обвал в районе шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора в Санкт-Петербурге, стабилизирована. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Удалось стабилизировать просадку грунта стенок котлована и прилегающей территории вокруг дома № 20/29 по 1-му Муринскому проспекту. <…> Для защиты от дождевых вод стенки котлована укрыты специализированным водонепроницаемым материалом", - рассказали в пресс-службе.

Все мероприятия проводят по плану в круглосуточном режиме. Продолжается монтаж обводной линии коллектора в две нитки. Она позволит на время строительства дублирующей линии участка Выборгского коллектора осуществлять перекачку сточных вод.

На месте технологического нарушения по-прежнему работают ведущие специалисты в области геодезии, метростроения и коллекторостроения, подчеркнули в пресс-службе. Ситуация находится на контроле, задействовано более 30 единиц спецтехники.

20 октября у дома 29/20 по Первому Муринскому проспекту произошла просадка дорожного полотна в районе шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора. Было проведено обследование инженерных сетей в зоне провала, отключены инженерные коммуникации. Установлено и развернуто резервное канализационное насосное оборудование для осуществления перекачки сточных вод в обход зоны провала. Организованы работы по устройству обводной линии коллектора. Следователями следственного отдела по Выборгскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность).