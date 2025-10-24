Кафе в Калининграде закрыли на 90 суток после отравления 14 школьников

При исследовании проб пищевой продукции обнаружены опасные бактерии группы кишечной палочки и стафилококка

КАЛИНИНГРАД, 24 октября. /ТАСС/. Московский районный суд Калининграда на 90 суток закрыл кафе "Бела Дона", где отравились 14 школьников. Об этом сообщает из зала суда корреспондент ТАСС.

"Суд постановил признать ООО "СБ39" виновным в совершении административного правонарушения и привлечь к ответственности по ст. 6.6 Кодекса об административных правонарушениях РФ в виде приостановления деятельности сроком на 90 суток", - заявила судья.

Во время судебного заседания представители регионального управления Роспотребнадзора заявили, что по результатам исследования проб пищевой продукции, отобранных в кафе "Бела Дона", обнаружены опасные бактерии группы кишечной палочки и стафилококка. Кроме того, повар предприятия проходил необходимое медицинское обследование по профессии "слесарь-ремонтник", а не как сотрудник объекта общественного питания.

Инцидент в кафе

19 октября стало известно о том, что у девяти учеников школы № 3 Калининграда диагностировали острую кишечную инфекцию. Это учащиеся двух восьмых классов, все они были на мероприятии, проходившем в кафе. Позже число пострадавших школьников возросло до 14, один из учащихся был госпитализирован, остальные проходят лечение амбулаторно. У всех диагностирован норовирус.

22 октября областное управление Роспотребнадзора сообщило, что на предприятии общественного питания "Белла Дона" ООО "СБ39", где питались пострадавшие, лабораторно подтверждены многочисленные нарушения санитарного законодательства. В кафе установлено микробиологическое загрязнение продукции, воды, производственных объектов. Руководитель предприятия общественного питания 12 октября допустил к работе лиц без медицинского осмотра. По результатам обследования у одного из привлеченных к работе выявлен норовирус.

Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил по ст. 236 УК РФ.