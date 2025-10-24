В Белгородской области при атаке ВСУ получили ранения три мирных жителя

Пострадавшим оказали медицинскую помощь

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 24 октября. /ТАСС/. В Белгородской области три человека пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в оперштабе региона.

"Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. Ранены три мирных жителя", - сказано в сообщении.

По информации оперштаба, две женщины пострадали в Белгороде, одной из них в городской больнице №2 диагностировали ушиб плеча, другой - минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Врачи оказали им медицинскую помощь, женщины пройдут лечение в амбулаторных условиях.

В оперштабе также сообщили, что за медпомощью в Октябрьскую районную больницу обратилась женщина, пострадавшая в результате утренней атаки в поселке Октябрьский. Врачи диагностировали пострадавшей баротравму, после оказания медпомощи ее отпустили домой на амбулаторное лечение.