Администратора Telegram-канала осудили за передачу ВФУ данных из Мелитополя

Яне Суворовой назначили 14 лет колонии

Редакция сайта ТАСС

© УФСБ России по Запорожской области/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к 14 годам колонии общего режима гражданку Украины Яну Суворову, которая, будучи администратором Telegram-канала, передавала вооруженным формированиям Украины (ВФУ) данные, по которым в том числе был нанесен удар по зданию военно-гражданской администрации Запорожской области в Мелитополе. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

"[Суворова] вступила в террористическое сообщество, созданное украинскими спецслужбами, и, являясь администратором группы в мессенджере Telegram, собирала и сообщала кураторам информацию о местах дислокации и передвижении Вооруженных сил РФ. Используя переданные данные, вооруженные формирования Украины в марте 2023 года нанесли ракетно-бомбовый удар по Мелитополю, в результате которого военно-гражданской администрации Запорожской области причинен материальный ущерб, жертв и пострадавших не было", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дело, возбужденное следственным отделом УФСБ, рассматривалось по ст. 276 (шпионаж), п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе).