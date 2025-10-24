ОЖД: пострадавших во время обрушения крыши на Ладожском вокзале нет

Проводится эвакуация автомобилей, находившихся в зоне инцидента

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Обрушение крыши на Ладожском вокзале в Петербурге обошлось без пострадавших. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

"Около 18:00 мск на территории Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге произошло локальное обрушение асфальтового покрытия в зоне парковки автомобильного транспорта. Движение поездов осуществляется в штатном режиме. Пострадавших в результате происшествия нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что проводится эвакуация автомобилей, находившихся в зоне инцидента.

Для установления причин произошедшего комиссией ОЖД проводится служебная проверка.

Следователи Санкт-Петербургского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организовали процессуальную проверку по факту инцидента на Ладожском вокзале.