В Петербурге задержали топ-менеджера "Экспофорума" за отмывание 32 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Следственный комитет в Санкт-Петербурге задержал заместителя гендиректора компании-оператора конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" по подозрению в отмывании похищенных бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) выявлен эпизод преступной деятельности обвиняемых в части легализации бюджетных денежных средств, добытых преступным путем при совершении мошенничества (п. "б" ч. 4 ст. 174 УК РФ). По подозрению в совершении указанного преступления следователями СК России совместно с сотрудниками ФСБ России задержан заместитель генерального директора по коммерции ООО "Экспофорум Интернешнл", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее по факту указанного мошенничества было предъявлено обвинение трем фигурантам. В ходе предварительного следствия установлено, что в 2024 году подозреваемый совместно с соучастниками, зная о получении обвиняемыми преступного дохода в результате хищений при исполнении соглашения с госорганом на сумму 2 млрд рублей, легализовал не менее 32 млн рублей через фиктивные договоры на рекламно-информационные услуги.

"Мужчине предъявлено обвинение, на основании ходатайства следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в СК.

Компания "Экспофорум-интернешнл" - один из крупнейших в России организаторов конгрессно-выставочных мероприятий, оператор петербургского КВЦ "Экспофорум", который выступает площадкой для ряда международных и национальных форумов и выставок, в том числе Петербургского международного экономического форума.