В Карелии осудили 11 участников преступного сообщества за наркотики и кражу

Злоумышленники в составе преступного сообщества через интернет продавали наркотики, оставляя их в тайниках-закладках в Карелии, Московской, Архангельской, Вологодской и Костромской областях

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 октября. /ТАСС/. Одиннадцать участников преступного сообщества осудили в Карелии за приобретение, хранение и перевозку наркотиков, а также за кражу. Фигурантов 18 преступлений приговорили к лишению свободы от 8 до 19 лет и штрафам с ограничением свободы, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

"Петрозаводским городским судом Республики Карелия рассмотрено уголовное дело в отношении одиннадцати фигурантов в возрасте от 27 до 49 лет, обвинявшихся в участии в преступном сообществе, покушении на сбыт, приобретение, хранение, перевозку наркотических средств в крупном размере без цели сбыта, а также в кражах. Виновные осуждены на сроки от 8 лет 4 месяцев до 19 лет лишения свободы с выплатой штрафов в сумме от 10 до 70 тыс. рублей и ограничением свободы. Наказание в виде лишения свободы постановлено отбывать в исправительных колониях строгого и общего режимов", - говорится в сообщении.

По версии обвинения, злоумышленники в составе преступного сообщества через интернет продавали наркотики, оставляя их в тайниках-закладках в Карелии, Московской, Архангельской, Вологодской и Костромской областях. С 2020 по 2021 год было зафиксировано не менее 18 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также кража средств с банковского счета с помощью похищенного мобильного телефона.

"Дополнительное наказание в виде ограничения свободы на различные сроки подлежит исполнению после отбытия осужденными основного наказания. Кроме того, у осужденных конфискованы мобильные телефоны и два автомобиля, которые были задействованы в преступлениях, а также более 6,2 млн рублей, полученных преступным путем", - заключили в пресс-службе судов.