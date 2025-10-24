Пострадавшим после прилета БПЛА в Красногорске выплатят до 500 тыс. рублей

Собственники поврежденных квартир после оценки ущерба получат компенсации до 2 млн рублей

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Пострадавшие в результате атаки БПЛА в Красногорске получат от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, собственники поврежденных квартир - компенсации до 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

"Каждому из пострадавших мы выплатим от 100 до 500 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести состояния. Кроме того, собственникам трех квартир, которые повреждены, также положена выплата в размере 100 тыс. рублей, а после оценки ущерба - еще до 2 млн рублей от муниципалитета (в зависимости от степени повреждений). Пока администрация обеспечит людей временным жильем и поможет с ремонтом. Надеемся, что жители как можно скорее смогут вернуться к себе домой", - приводит пресс-служба слова губернатора области Андрея Воробьева.

Уточняется, что жильцы, чьи квартиры не пострадали, уже вернулись домой.