В Элисте завели дело после травмирования трех детей из-за обрушения балкона

Следователи устанавливают виновных

Редакция сайта ТАСС

ЭЛИСТА, 24 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили в Калмыкии уголовное дело после инцидента с обрушением балкона вместе с детьми в аварийном многоквартирном доме в Элисте, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Ранее сообщалось, что днем 22 октября в одном из многоквартирных домов Элисты произошло обрушение балконной плиты второго этажа, в результате чего четверо подростков получили травмы и доставлены в лечебное учреждение.

"По факту получения телесных повреждений несовершеннолетними в результате обрушения балконной плиты жилого дома возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают виновных и все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.