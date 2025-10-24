ТАСС: ВСУ оказались не готовы к боевым действиям в Курской области

В российских силовых структурах отметили, что командир 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады жаловался на небоеспособность прибывшего нового личного состава

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Подразделения ВСУ оказались не готовы к ведению боевых действий не на своей территории, в частности в Курской области. Об этом заявили ТАСС в российских силовых структурах.

"Очевидно, что не только 82 бригада, а вся украинская группировка оказалась не готова к реалиям войны на чужой территории. Неподготовленный личный состав, комбриг бросал сразу на убой", - рассказал собеседник агентства.

В силовых структурах отметили, что командир 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) жаловался на небоеспособность прибывшего нового личного состава. "Они не прошли курс адаптации в две недели, чтобы быть готовыми к автономным боевым действиям. <…> Мы вывели оттуда людей, и это было сложно, потому что мы несли потери. Были плененные из-за того, что они не могли нормально подготовиться", - приводит слова украинского комбрига собеседник агентства.

Кроме того, он подчеркнул, что вину за "позорное бегство из Курской области" командир 82-й ОДШБр сваливал на младший офицерский состав.

"После провала "курской авантюры" ВСУ Сырский отметил преданность комбрига 82 ОДШБр, назначив его командующим 8-м корпусом ДШВ. Это все что нужно знать о "Буковинском мяснике", - добавил представитель силовых структур.