В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу
19:32
обновлено 19:40
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Киеве и пяти регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Сирены сработали в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в районах Киевской и Черниговской областей.
В столице Украины воздушную тревогу отменили спустя 21 минуту.
В новость внесены изменения (22:38 мск) - добавлена информация об отмене тревоги в Киеве.