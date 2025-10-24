В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу

Сирены звучат в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Киеве и пяти регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены сработали в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в районах Киевской и Черниговской областей.

В столице Украины воздушную тревогу отменили спустя 21 минуту.

В новость внесены изменения (22:38 мск) - добавлена информация об отмене тревоги в Киеве.