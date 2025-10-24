В Элисте произошел хлопок в многоэтажном доме

В происшествии пострадала женщина

Редакция сайта ТАСС

ЭЛИСТА, 24 октября. /ТАСС/. Женщина пострадала после хлопка в одном из многоэтажных домов Элисты. Инцидент носит бытовой характер, в происшествии разбираются правоохранительные органы, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Вечером 24 октября в одном из жилых домов Элисты в 7 микрорайоне произошел хлопок. По предварительным данным, инцидент носит бытовой характер. В результате происшествия пострадала 40-летняя местная жительница. По информации экстренных служб, женщина отделалась ушибами и легкими ссадинами от осколков стекла и была доставлена в республиканскую больницу для медосмотра. <…> Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, хлопок в квартире мог устроить муж пострадавшей. После инцидента мужчина покинул место происшествия. Кухня квартиры получила незначительные повреждения.

"Иных повреждений в доме на данный момент не обнаружено. Для обеспечения безопасности из подъезда были эвакуированы жильцы. На месте происшествия работали саперы и кинологи, сейчас обследование дома завершено и жильцов дома пропускают в свои квартиры", - добавили в пресс-службе.