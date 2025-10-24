В Белгороде завели дело против руководителя строительной организации

Фигуранта заключили под стражу

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 24 октября. /ТАСС/. Уголовное дело в даче взятки в особо крупном размере возбудили в Белгороде в отношении руководителя строительной организации. Фигурант дела заключен под стражу, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокуратурой г. Белгорода поддержано ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в отношении руководителя крупной строительной организации. <...> Суд, согласившись с позицией прокурора, избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

Фигурант дела обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, в декабре 2018 года обвиняемый, являясь представителем одной из коммерческих организаций, передал через посредника одному из должностных лиц администрации Старооскольского городского округа взятку в виде квартиры с ремонтом общей стоимостью не менее 18 млн рублей. Вознаграждение передавалось за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности компании по строительству недвижимости на территории округа.

В пресс-службе добавили, что преступление выявили сотрудники СК РФ по Белгородской области и УФСБ России по региону. "По уголовному делу проводится необходимый объем следственных и иных процессуальных действий, направленных на получение и закрепление доказательственной базы", - отмечено в сообщении.