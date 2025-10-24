В Чувашии автомобиль сбил женщину и девочку на пешеходном переходе

По словам водителя, скорость движения машины не превышала 60 км/ч

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 24 октября. /ТАСС/. В Чувашии два человека, в том числе 13-летняя девочка, пострадали после наезда на них автомобиля. Пешеходы в момент ДТП шли через дорогу по переходу, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

"По первоначальной информации, 71-летний водитель, управляя иномаркой Opel Astra, допустил наезд на 13-летнюю девочку и женщину 1992 года рождения. Обе пострадавшие - местные жительницы", - говорится в сообщении.

Пешеходы получили травмы и были доставлены в больницу. Женщина после оказания медицинской помощи была направлена на амбулаторное лечение. Школьница проходит в медучреждении дальнейшее обследование.

ДТП произошло около 18:10 мск на нерегулируемом пешеходном переходе возле села Именево. По словам водителя, скорость движения автомобиля не превышала 60 км/ч. Мужчина по результатам медицинского освидетельствования признан трезвым.