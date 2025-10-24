Фигурантом дела о взятке в Белгородской области стал бизнесмен Карл Лоор

По версии следствия, обвиняемый дал взятку в виде квартиры стоимостью не менее 18 млн рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности

БЕЛГОРОД, 24 октября. /ТАСС/. Арестованным по делу о взятке в виде квартиры стоимостью 18 млн рублей в Белгородской области стал бизнесмен Карл Лоор. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Ранее пресс-служба прокуратуры региона сообщила об избрании меры пресечения в отношении руководителя крупной строительной организации. По данным следственного управления СК РФ по региону, в декабре 2018 года обвиняемый передал через посредника одному из должностных лиц администрации Старооскольского городского округа взятку в виде квартиры с ремонтом общей стоимостью не менее 18 млн рублей. Вознаграждение передавалось за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности компании по строительству недвижимости.

"Уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении Карла Лоора. Фигурант дела заключен под стражу", - сказали в правоохранительных органах.

Лоор возглавляет совет директоров АО "КМАпроектжилстрой".