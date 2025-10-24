В Элиисте после взрыва в многоэтажке задержали мужчину

Эвакуированные жильцы уже вернулись в свои квартиры

ЭЛИСТА, 24 октября. /ТАСС/. Мужчина задержан правоохранительными органами после взрыва в квартире одного из домов в Элисте, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Мужчина оперативно задержан силовиками", - сказали в пресс-службе.

Ранее со ссылкой на администрацию города сообщалось, что вечером 24 октября в одном из жилых домов Элисты в 7 микрорайоне произошел взрыв. В результате происшествия пострадала 40-летняя женщина, она получила ушибы и ссадины от осколков стекла. По предварительным данным, инцидент носил бытовой характер, его мог устроить супруг пострадавшей. После инцидента мужчина покинул место происшествия.

Кухня квартиры получила незначительные повреждения. Для обеспечения безопасности из подъезда были эвакуированы жильцы, на месте происшествия работали саперы и кинологи. После обследования дома жильцам разрешили вернуться в свои квартиры.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.