В нескольких районах Воронежской области объявили угрозу непосредственного удара БПЛА

Работают системы оповещения

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 25 октября. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена на территории Бутурлиновского района Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Бутурлиновский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - написал он в своем Telegram-канале.

Позже губернатор сообщил, что угрозу также объявили на территории города Борисоглебска. "Зайдите в помещение, отойдите из окон", - проинформировал Гусев.