Россия объявила в международный розыск куратора осужденной за теракт Треповой

Заочно арестованный Роман Попков имеет двойное гражданство

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Бывший журналист из Брянской области Роман Попков (внесен в РФ в перечень террористов) объявлен в России в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах, заочно арестованный фигурант имеет двойное гражданство.

"При решении вопроса о заочном избрании Попкову Р. А. меры пресечения в виде заключения под стражу суд учитывает данные о личности обвиняемого, а также то, что он обвиняется в совершении двух тяжких преступлений, скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем был объявлен в международный розыск, в настоящее время находится за пределами РФ, имея при этом в том числе и гражданство иностранного государства, не работает, а следовательно не имеет постоянного легального источника дохода", - говорится в материалах.

Ранее по этому делу на 27 лет колонии была осуждена Дарья Трепова (внесена в РФ в перечень террористов).

По данным следствия, уроженец деревни Почепского района Брянской области Попков официально не трудоустроен, постоянной или временной регистрации на территории РФ не имеет, от следствия скрылся и до настоящего момента свою преступную деятельность не прекратил.

47-летнему Попкову заочно предъявлено обвинение в организации спонсирования терроризма (ст. 205.1 УК РФ) и незаконном ношении взрывчатых устройств, совершенном организованной группой (ст. 222.1 УК РФ). Столичный суд в апреле избрал в отношении экс-журналиста меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента его задержания, пересечения им государственной границы РФ и передачи конвойной службе ФСИН России.

Теракт и приговор

В апреле 2023 года Трепова, выполняя указания кураторов с Украины Попкова и Юрия Денисова, принесла в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее Татарскому. Взрывное устройство было приведено в действие ее соучастниками дистанционно по мобильной связи. В результате взрыва Татарский погиб, ранения получили еще 52 человека. 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге признал Трепову виновной по всем пунктам обвинения, которое ей было предъявлено: п. "б" ч. 3 ст. 205 (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку), ч. 4 ст. 222.1 (незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой), ч. 4 ст. 327 УК РФ (использование поддельных документов с целью скрыть другое преступление). Другого фигуранта дела Дмитрия Касинцева суд признал виновным в ее укрывательстве после теракта и приговорил его к одному году и девяти месяцам колонии.

Вину Трепова признала только в использовании поддельного водительского удостоверения.